(audio y videos) “No hubo desagüe que aguante”, dijo Pablo Barizone tras el temporal en Coronel Suarez

15 abril, 2026 0

Tras el reciente temporal que azotó a Coronel Suárez, la ciudad ha recuperado la normalidad, llevando tranquilidad a los vecinos y a los familiares preocupados por las impactantes imágenes que circularon en medios regionales y nacionales.

El periodista Pablo Barizone, de Radio Ciudad Noticias de Coronel Suarez, informó a LU24 que la tormenta se caracterizó por una precipitación inusualmente caudalosa concentrada en un lapso de apenas dos horas, lo cual superó la capacidad de absorción de los desagües urbanos. Si bien la ciudad se encontraba bajo alerta meteorológica, la intensidad del fenómeno resultó inesperada.

La acumulación de agua afectó tanto a zonas críticas habituales, como la Escuela número 2 y la Avenida Conturbi, como a sectores poco frecuentes, entre ellos la Avenida Hipólito Yrigoyen, el bulevar principal de la ciudad, donde el nivel del agua alcanzó puntos que provocaron el anegamiento de vehículos y la intervención de los servicios de emergencia.

En un despliegue rápido, los Bomberos Voluntarios y el personal municipal realizaron catorce salidas de asistencia durante el pico de la tormenta, enfocándose principalmente en rescatar a conductores atrapados y gestionar los anegamientos.

Aunque la situación general ha vuelto a la calma, se registraron daños en algunas viviendas y en un laboratorio particular, donde el agua logró ingresar, generando reclamos por parte de los propietarios afectados.

No obstante, el impacto global fue morigerado gracias a las tareas de limpieza realizadas recientemente en los canales que rodean la ciudad, lo que permitió que la situación fuera menos grave en varios barrios en comparación con episodios anteriores.

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