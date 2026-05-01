(audio y videos)90 años de Echegoyen: “llevo el azul y amarillo en la sangre desde muy chico” dijo Tenaglia

1 mayo, 2026 147

El Club Recreativo Echegoyen celebró sus 90 años de vida y su presidente, Mariano Tengalia, en diálogo con LU 24, dijo que “Echegoyen significa muchas cosas, una pasión, un orgullo. Llevo el azul y amarillo en la sangre desde muy chico. Nadie me lo va a sacar del corazón y el alma”.

Sobre la celebración, expresó que “la pasamos muy estos días de festejos con un gran marco de público que nos acompañó. El festejo es recuentro con la gente. Es una cosa de amigos, ex jugadores de mucho tiempo atrás”.

Acerca de su propia historia en el club, recordó a su padre: “estoy involucrado con la institución desde chico. Mi padre fue muchos años presidente. Cuando me ofrecieron que sea yo, tenía muchas ganas de estar”.

Una iniciativa creativa y novedosa fue la galería de recuerdos: “la idea de la comisión directiva fue hacer afiches desde que inició el club. Hicimos una galería de recuerdos. Había 60 camisetas colgadas, fue una cosa de locos”, expresó con emoción Tenaglia.

Luego repasó el trabajo de la comisión directiva y la comunidad: “trabajamos para tener el club lindo para toda la comunidad. La gente responde a los concursos, los torneos. Me sorprenden día a día. El impulso de Echegoyen va de la mano con el impulso del pueblo”.

Repasó, después, la importancia del concurso pesquero: “el éxito del Concurso de Pesca sirvió para recaudar, hacer obras, techo nuevo, piso nuevo. Iniciar la obra de la cocina, los baños también. El concurso ayuda, nos sigue sumando”.

Para finalizar, Tenaglia dijo que “cada vez que hablo de Echegoyen se me pone la piel de gallina. Y la familia acompaña. Gran parte de esto es gracias a ellos”, concluyó.

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