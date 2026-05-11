(Audio y videos)El temporal en Reta y el impacto en el histórico Parador “Walter’s”

11 mayo, 2026 221

La reciente ciclogénesis que azotó la costa atlántica dejó secuelas profundas en el balneario Reta, afectando especialmente al emblemático parador Walters. Maricel Pereyra, hija de los propietarios, relató con angustia cómo vivió desde la distancia los momentos más críticos, iniciados el pasado viernes por la noche.

La situación alcanzó su punto máximo de desesperación cuando, a través de las cámaras de seguridad, observó la caída de un poste de alumbrado público que dejó a sus padres, Celia y Walter, sin suministro eléctrico en medio de la oscuridad y el avance del mar.

El fenómeno meteorológico fue de una magnitud inusual para la zona. Según Maricel, el agua subió aproximadamente un metro en la zona de la estructura, rodeando completamente el balneario y alcanzando el sector de estacionamiento.

La fuerza de las olas socavó las bases del baño para personas con discapacidad, provocando su derrumbe, y destruyó gran parte del deck de madera, además de arrastrar mobiliario de las carpas. La acumulación de arena en las calles de acceso dejó al parador aislado, imposibilitando el uso de vehículos convencionales y obligando a los servicios de emergencia a buscar rutas alternativas por los médanos.

A pesar de los daños materiales, la jornada dejó un fuerte mensaje de gratitud hacia la comunidad. Maricel destacó la intervención del delegado municipal, quien mantuvo contacto permanente, y la labor de los bomberos y la policía.

Mencionó especialmente el trabajo de CELTA, que debió interrumpir el servicio eléctrico desde puntos lejanos para evitar accidentes, dado que los cables habían quedado tendidos sobre el agua. También resaltó la solidaridad de un vecino que, con un tractor, permitió rescatar mercadería para evitar pérdidas mayores.

Actualmente, Celia y Walter se encuentran fuera de peligro tras haber sido trasladados al pueblo.

La familia Pereyra se dispone ahora a enfrentar las tareas de limpieza y remoción de estructuras peligrosas. Con la mente puesta en la reconstrucción, planean evaluar los pasos a seguir junto al seguro, trabajando de forma gradual y con la cautela que imponen las futuras condiciones climáticas en la región costera.

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