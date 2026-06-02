(audio y videos)Emotivos festejos por el Día del Bombero en la ciudad

2 junio, 2026 0

Este martes desde las 8:30 en la sede de Domingo Vázquez los Bomberos Voluntarios de la ciudad comenzaron a celebrar su día.

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Argentina y el descubrimiento de la placa para el Museo Histórico.

El Jefe del Cuerpo de Bomberos, Maximiliano Llanos, expreso su palabra tras la inauguración del Museo Institucional Histórico “Subcomandante Roberto Rodríguez”.

“Hoy es un día muy especial para nosotros todos los que son y fueron parte del cuerpo saben lo importante que fue el Subcomandante Roberto Rodríguez, por eso quisimos homenajearlo con un museo a su nombre”, dijo Llanos.

“Con este pequeño acto queremos recordar su memoria, quien siempre estará presente en su pequeño museo y descubriendo una placa en su nombre ante la presencia de sus sobrinos y nietos”, concluyó el jefe.

Luego se realizó un desayuno y a las 9:45 salieron en caravana hacia la Plaza Pellegrini para la colocación de una ofrenda floral en el Monumento al Bombero.

Para finalizar, a las 10:30 marcharan hacia el Osario del Cementerio Municipal, donde se hará un minuto de silencio y colocación de ofrenda floral, en memoria de Bomberos, socios y miembros de la Comisión Directiva fallecidos.

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