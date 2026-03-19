(audio)Agustín Rubiños y la probabilidad de que llueva este fin de semana

19 marzo, 2026 265

El Observador meteorológico Agustín Rubiños conversó con LU24 sobre la posibilidad de que llueva este viernes y sábado.

Primero dijo “la lluvia que se produjo esta semana fue por un frente estacionario que permitió el ingreso de la tormenta desde la Provincia de Buenos Aires, por otro lado, desde La Patagonia llegó un frente frio agravando la situación”.

“Para Tres Arroyos, hasta el momento no hay ninguna alerta, dan lluvias desde el viernes hasta el sábado por la tarde , se estima que lloverá entre 10 y 20 milímetros”.

Además, contó que “hay alerta amarilla para la zona de Dorrego y Bahía Blanca”. Y mencionó, “en Otoño e Invierno, se espera que no haya tormenta, aunque puede suceder que se genere alguna lluvia”.

“Las nuevas herramientas de trabajo, nos permiten anticipar el clima, previniendo a los bomberos, Defensa Civil y las distintas entidades encargadas de proteger a la Sociedad”, explicó.

“Al sumar más tecnología conseguimos un trabajo más efectivo, obteniendo un panorama más claro sobre el clima”, concluyó.

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