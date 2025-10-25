(audio)Alberto Dibbern y un profundo análisis de la educación en Argentina

El Dr. Alberto Dibbern visitó El Perseguidor, programa que conduce Hugo Costanzo los sábados por LU 24, y en una extensa charla se refirió a temas vinculados a la educación, la tarea docente, los ejemplos de la tarea educativa en otros países, y el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para que Tres Arroyos tenga su Universidad.

Dibbern, con amplia experiencia en la materia, ya que se desempeñó como Secretario de Políticas Universitarias participó de la confección del mismo junto al Dr. Patricio Ferrario y la Coordinadora del CRESTA, Valeria Brito.

“Ser docente significa elegir algo dentro de las posibilidades que uno tiene en el ámbito donde vive, y por otro lado es una carrera desprotegida por los bajos salarios, está desjerarquizada y en mi opinión carece de una buena formación”, dijo inicialmente, para referirse luego a lo que sucede en Finlandia “donde ser docente se requiere hacer una carrera universitaria de manera previa, y además se pagan los salarios más altos; no hay sistema educativo exitoso en el mundo que no una elevada calidad de sus propios docentes, no puede hacerse nada exitoso si no hay un equipo exitoso de alta formación, y si vamos a realizar la tarea más importante que es educar a niños y jóvenes se debe tener una alta información.

Se refirió a la Ley de Educación “sancionada en tiempos de Menem donde se descentralizaron los Institutos de Formación docente pasándolos a las provincias, con una evaluación que a mi gusto no es la mejor”.

“Para tener una buena educación primaria y secundaria hay que tener un buen cuerpo académico, para que se estimule al joven para estudiar; no es lo mismo ir como íbamos nosotros con un cuaderno, investigábamos con los atlas, los libros; hoy el teléfono es una herramienta más que se tiene que saber utilizar dentro del aula”, explicó.

“Hay sistema de educación que se usa mucho en las universidades que es el “aula invertida” donde el profesor es solamente un guía, le explica al joven el tema pero es él quien debe investigar; yo cuando estaba en el Ministerio no se podía poner ninguna computadora a las redes, se puede bloquear o dejar los teléfonos fuera e irlos a buscar para investigar; se puede corregir, yo creo que sí, hay que entender que la educación es una inversión, y hay que tener la voluntad para poder cambiar””, graficó.

“Hay un error en el país que todo se mide como si fuera una fábrica; pero en la educación es totalmente diferente porque estamos trabajando con personas, hay éxitos y fracasos, y lo que es importante es que la educación secundaria es obligatoria pero acá no existe eso, hay responsabilidad, es como cuando uno saca un carnet de conducir tiene que respetar las normas, pero acá no pasa nada”, expresó.

“En la televisión aparecen personas que se denominan “mediáticos” que pasan como un comunicador, pero hay científicos que no pasan como comunicadores”, dijo e hizo referencia a lo sucedido con la experiencia en el fondo del mar que hizo el CONICET, que fue visto por muchísima gente, que sigue trabajando un poco más al sur pero que el gobierno prohibió la difusión de las transmisiones en vivo pareciera que a la gente se interesaba por algo cuando algunas personas en redes que apoyan a determinado gobierno dicen que vamos a dinamitar todo para hacer pozos petroleros, por lo que hay que proteger el suelo, dejarlo en mejores condiciones en que se lo recibe, porque el suelo sigue, alguien lo usa temporariamente como los productores agropecuarios pero hay generaciones que esperan que el suelo mejore, por lo que hay un proyecto presentado de conservación del suelo en la provincia de Buenos Aires; en EE.UU no siembran lo que quieren ni cuanto quieren; en Europa está regulado tener hacienda, pero parece que mirado desde acá parece que es intervención”. agregó.

“A pesar que los Argentinos nos consideramos educados, pienso que falta educación, como el no uso del cinturón de seguridad en la ciudad, no se deja pasar al peatón para cruzar la calle, son problemas de educación graves, por lo que me parece que hay que replantearse por parte de políticos es encontrar el camino para que la educación sea una inversión fundamental, empezando por la formación docente, siguiendo por la infraestructura escolar porque un ambiente agradable ayuda y cumplir con ciertas normas, en una política social que hay que hacerla”, manifestó.

“Ha habido una degradación de lo que significa el estudio para egresar, lo que hace muchos años, cuando yo era Vicepresidente de la Universidad de La Plata, y un día me encuentro con un acto de una multitud que salía de un acto en el Luna Park, y vi jóvenes que saltaban los molinetes por lo que pensaba que en Argentina hay generaciones que ven como se vive en forma indisciplinada y sin objetivos claros; la pobreza llevó a que muchos chicos no vieran a sus padres trabajar; en otros tiempos la pobreza era digna, mi padre llegó a quinto grado e hicieron el esfuerzo de mandarnos a estudiar, un esfuerzo que uno retribuía y me parece que ese ciclo se ha roto, en los niveles más bajos de la sociedad se hizo pedazos porque la pobreza es estructural y no hay posibilidades, y en los estratos medios en muchos casos estudiar es un pasatiempo para muchos”, ejemplificó.

“La escuela genera responsabilidad, y el joven necesita tener límites y la escuela da límites: no podemos llegar tarde, no podemos faltar, hay que rendir los exámenes, uno tiene que entender que en toda la vida hay límites”, dijo.

“Se ha roto una barrera difícil de establecer; no se puede tratar de igual manera a un padre, a un amigo o a un profesor; un hijo no es un amigo, hay que saber poner limites porque hoy se los ponen los propios chicos, y eso no es bueno”, resaltó.

“Hay que hacer modificaciones en la secundaria, porque se piensa que se va a lograr una buena salida laboral pero no es así, es cuando uno ingresa al nivel terciario; si nos comparamos con países vecinos existe una prueba para acceder a la universidad en Chile y en Brasil hay una prueba para ingresar al secundario y otra para ingresar a la universidad, pero no hay ningún país que tenga el cien por cien porque estaría mal, porque la educación no es una fábrica para sacar cien médicos”, insistió.

Se mostró a favor del cambio de carreras “porque la vocación no se puede dar muchas veces a los 17 años: a veces se da la elección por mandato familiar, pero creo que se debe cambiar porque estamos en un tiempo de cambios muy acelerado; se dice que las carreras son largas pero en Europa la Unión Europea establece que hay carreras que no pueden durar menos de cinco años, como veterinaria, medicina, y hay un sistema que es tres más dos años; a los tres años hay un título de técnico pero no el titulo de ingeniero y hay que hacer la maestría, en Argentina se hacen en cinco, pero hay diplomaturas cortas que dan capacidad como profesional, pero en el mundo hay un sistema que son las micro credenciales que se pueden comparar con lo que era un aprendiz en su momento, hoy muchas empresas privadas lo dan, y uno adquiere una determinada competencia estudiando un año, se puede entrar a trabajar con una competencia limitada, pero juntando varias micro credenciales se arma una carrera y eso va a ir ocurriendo porque se genera una competencia lo que va a ir evolucionando la universidad”.

Sobre el proyecto de la Universidad de Tres Arroyos, Dibbern dijo que “ya tiene estado parlamentario e irá ahora a debate en la Comisión de Educación y luego a la Comisión de Presupuesto; seguramente nos convocarán para ir en defensa del proyecto y luego se dará el debate presupuestario”.

En el mismo sentido de análisis, Dibbern opinó: “Creo que lo importante que debe venir en la Argentina es que hay lugares del estado que son fundamentales; uno es la educación, se dice por qué más universidades” y puso como ejemplo a Corea del Norte donde sobre 45 millones de habitantes hay 400, y en Argentina 140; se dice que la Universidad no puede ser gratuita, pero en países vecinos como Brasil son gratis los títulos y los posgrados; hay que respetar a quienes vienen del exterior a estudiar; se habla mucho superficialmente pero no se atacan los problemas estructurales del país”, afirmó.

“Se refirió al caso uruguayo en el que los egresados devuelven al Estado fondos que van al Fondo Nacional de Becas y cuando se quiso hacer en Argentina se cuestionó por doble imposición, por lo que creo que nos faltan muchas cosas que no se implementan porque las rechazamos: que un profesional reniegue de tener que devolver algo es una equivocación; estamos en ese debate y lo hacemos porque vivimos en un país maravilloso: sobrevivimos al 2001”.

Nos vemos como el único país con grieta pero la grieta existe en todo el mundo, pero estamos en un momento de inflexión pero yo confió en que en estos momentos en que hay tanto avance, porque viene la inteligencia artificial, en la que detrás de la misma hay personas que cargan los datos a los sistemas en las peores condiciones, además de gastar cantidades increíbles de energía, pero va a ser muy importante pero hay datos que no están correctos; hay universidades en que los profesores cargan los datos y eso está bien.

“Va a cambiar la forma de evaluación, porque cuando se utilice la IA el examen va a ser oral por el riesgo que puede ocurrir al predecir el texto para rendirlo”, anticipó.

“Hay un mundo que viene nuevo, un mundo desconocido, por lo que la mejor manera de enfrentarlo es que la población sea educada”, finalizó.

