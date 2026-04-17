(Audio)Arenas Neumáticos palpita un nuevo aniversario

17 abril, 2026 3

Este domingo, Arenas Neumáticos celebrará su aniversario 94º Osvaldo Arenas propietario de la firma analizando el presente dijo todo comenzó con mi padre Aureliano, quien trabajaba en un galpón de chapa ubicado en la esquina de Dean Funes y Av. Moreno.

Fue un largo recorrido, al principio mi papá no esperaba que nuestro apellido sea un referente en el mundo de los Neumáticos. Además, mis 4 hijos tienen sus sucursales en Tandil, Bahía Blanca, Olavarria y Tres Arroyos cada uno al frente de su emprendimiento dándole una impronta distinta.

En referencia al Mercado Arenas detalló Actualmente hay mucha competencia entre ellos los neumáticos chinos que ingresan al por mayor aumentando el valor. Por otro lado, recordó que el único momento difícil fue en 2001 quienes hablan de crisis por suerte a nosotros no nos pasa.

Para este nuevo aniversario, le preparamos a nuestros clientes una promoción disponible durante el mes de abril, la misma tiene un 15 por ciento de descuento en Neumáticos Michelin y B.F. Goodrich, vigente en todos los medios de pago.

Nuestra familia ya tiene su tercera generación disponible tengo el placer de trabajar con mis nietos, a quienes trató de enseñarles y aconsejarlos.

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