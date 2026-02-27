(audio)Arzoz y Compañía, hará su primer remate del 2026

La Firma Ganadera Arzoz y Compañía preparó para este viernes desde las 14:30 su primer remate del año en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, para conocer más detalles, desde LU24 le consultamos a Tomás Arzoz.

En primer lugar, dijo “tenemos más de 700 cabezas, todo preparado para cuando sea el horario de empezar, invitamos a quienes deseen acercarse y hacer negocios, estamos disponibles ante cualquier consulta”

“La Ganadería esta viviendo un lindo momento, ideal para negociar, con grandes precios de mercado”, expresó y explicó “nuestra idea es que tanto los compradores como los vendedores logren un acuerdo en el valor de cada cabeza”.

“Los plazos de pago son: Hacienda Fena 30 días, Invernada en 30 y 60 y el Vientre con 30, 60 y 90 días a pagar”

“Quienes no puedan presentarse en la Sociedad Rural, podrán participar virtualmente llamando al equipo de Arzoz y Compañía o la firma sucesores de Brivio quienes nos acompañan siempre en cada remate”, finalizó.

