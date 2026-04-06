(audio)ATCADE viaja a La Plata en busca de frenar el incremento de las Tarifas y el Combustible
El Área de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se reunirá con Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos, ATCADE, con el propósito de frenar los aumentos en las Tarifas y combustible, además de solicitar un incremento en los valores del transporte.
Peca Distéfano referente y Miguel Aguilar Presidente de ATCADE, en primer lugar “Peca” dijo “estamos yendo a La Plata para tratar el aumento de las tarifas y las demás cuestiones que nos preocupan”.
Por su parte, Miguel Aguilar Presidente de ATCADE contó “este viaje se generó a causa de los aumentos, hace un tiempo que estamos pidiendo está reunión, vamos con la idea de frenar el incremento del combustible, que nos genera pérdidas de un 19,78%”.
“El número mencionado es lo que buscaremos pedir en la reunión, aseguró, Miguel.
“Hablamos con Ramón Jatín y FETRA ,Federación de Transportadores Argentinos, desde esa charla y con las personas del campo fueron el impulso para pedir esta reunión”, detalló.
“Estarán presentes todas las entidades del Campo, y el Ministerio de Transporte, esperamos llegar a un acuerdo para mejorar la situación”, finalizó.