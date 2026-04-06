(audio)ATCADE viaja a La Plata en busca de frenar el incremento de las Tarifas y el Combustible

6 abril, 2026 100

El Área de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se reunirá con Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos, ATCADE, con el propósito de frenar los aumentos en las Tarifas y combustible, además de solicitar un incremento en los valores del transporte.

Peca Distéfano referente y Miguel Aguilar Presidente de ATCADE, en primer lugar “Peca” dijo “estamos yendo a La Plata para tratar el aumento de las tarifas y las demás cuestiones que nos preocupan”.

Por su parte, Miguel Aguilar Presidente de ATCADE contó “este viaje se generó a causa de los aumentos, hace un tiempo que estamos pidiendo está reunión, vamos con la idea de frenar el incremento del combustible, que nos genera pérdidas de un 19,78%”.

“El número mencionado es lo que buscaremos pedir en la reunión, aseguró, Miguel.

“Hablamos con Ramón Jatín y FETRA ,Federación de Transportadores Argentinos, desde esa charla y con las personas del campo fueron el impulso para pedir esta reunión”, detalló.

“Estarán presentes todas las entidades del Campo, y el Ministerio de Transporte, esperamos llegar a un acuerdo para mejorar la situación”, finalizó.

Volver