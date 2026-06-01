(audio)Boreal, la nueva SUV de Renault ya está en R1

1 junio, 2026 62

Martín Ascorti y Damián Spagnuolo, representantes de R1 la concesionaria Renault visitaron LU 24 para presentar a la SUV Boreal, la que ha tenido muy buena repercusión por su diseño en lo estético.

Es un segmento muy competitivo para la marca, pero la gente lo toma con mucho entusiasmo y tenemos muchas consultas; es un vehículo de última generación que viene en tres versiones”, dijo Ascorti y anunció una próxima presentación en la Agencia, en una fecha a confirmar.

La tecnología que tiene es asombrosa, tiene acciones por voz, por ejemplo, para permitir la competencia que tiene que ver con la tecnología.

Damián en tanto dijo que “tenemos todos los rubros cubiertos en el Plan de Ahorro, como el Kwiid, y también la Boreal está en ese plan, por lo general este tipo de vehículos no salen, pero ya tenemos con cuotas de 550 mil pesos, por lo que pedimos a que vengan a la concesionaria, ver el producto, estamos de 8:00 a 18:00 en Avenida San Martín 1350”. Tenemos el flete y patentamiento sin costo, que sabemos que es un costo importante al momento de retirar el vehículo”.

En lo que hace a la toma de usados, seguimos con esa política; y también tenemos una muy buena financiación a tasa 0, cuotas fijas; siempre tratamos de acercar a la gente a un cero kilómetro, hay posibilidades y se lo tenemos que decir”.

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