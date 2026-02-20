(audio)Brenda Barrionuevo: Caminar para sentirse mejor y cumplir objetivos

20 febrero, 2026 0

En los estudios de LU 24, Brenda Barrionuevo dialogó sobre los avances logrados desde que se inició el 2026, cuando se puso como objetivo bajar de peso, a través de las caminatas que día a día han transformado su vida desde ese momento.

“Hace casi dos meses que empecé a caminar y en un principio a subir a las redes esta experiencia, para compartir con la familia, pero resultó que se viralizaron y mis seguidores compartieron todo lo que ponía, y las respuestas fueron inmediatas; me dicen que siga, que puedo ser motivación para otros, y así fue que empezamos con lo que se transformó en esta comunidad hermosa, que derivó en un grupo de WhatsApp donde interactúan también los seguidores de otras redes”.

“Tuve sobrepeso toda mi vida”, confesó y dejó ver que no siempre terminaba lo que empezaba “pero este año dije ¡no!, comencé, viendo a mi papá que arrancó con la caminata, y hoy ve resultados: pesaba 110 kilos y hoy día pesa 80”.

“Nosotros siempre sufrimos obesidad, pero este año dije el primero de enero arranco, porque quiero cambiar mi vida y llevamos así 51 días, el cambio lo puedo ver, porque cuando empecé, pesaba 128,600 kilos y hoy estoy en 120, además del tema de la comodidad, ya que antes no podía ni atarme las zapatillas”, graficó.

Brenda, quien es madre y lleva adelante su matrimonio, invitó a su marido a compartir sus inicios y ahora insiste en que “hay que animarse”, y sostuvo que “al principio pensé que no iba a resistir la caminata, pero ahora camino “chocha”, feliz”.

“Era super vergonzosa, porque trabajo en una despensa y la gente veía los videos, pero ahora me abro muchísimo más, estoy más abierta”, argumentó y también dijo que proyecta hacer su vivienda, por lo que “este año vamos a arrancar con todo”.

“Me han llegado colaboraciones desde Santiago del Estero, Tucumán, y también desde Méjico, Uruguay, eso es lo bueno, lo que alienta” resaltó finalmente, invitando una vez más a realizar esta práctica saludable y seguirla en redes como @brendisbarrionuevo.

Volver