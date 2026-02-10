(audio)“Caminemos Juntos” lanza una rifa solidaria con un premio donado por el Club Echegoyen

La directora del Centro de Día “Caminemos Juntos”, Agustina Seoane, anunció a LU24 el lanzamiento de una rifa solidaria destinada a recaudar fondos para el sostenimiento institucional. El premio principal consiste en una inscripción para el concurso de pesca organizado por el Club Echegoyen, entidad que donó el cupo para colaborar con la causa. Esta inscripción no solo permite participar de la competencia, sino que también habilita al ganador a formar parte de todos los sorteos previstos en el marco del 20° aniversario del club, incluyendo los de pago anticipado y el sorteo final entre todos los inscriptos.

El valor del número se fijó en 4.000 pesos, una cifra accesible que busca incentivar la participación de la comunidad de Tres Arroyos y la zona. El sorteo se realizará a través de la Lotería Nacional Nocturna el próximo miércoles 18. Los interesados en colaborar pueden adquirir sus números comunicándose al teléfono fijo 431848 o enviando un mensaje de WhatsApp al (2983)-464385, en el horario de 8 a 16 horas.

Todo lo recaudado será destinado a cubrir los elevados costos operativos que demanda la atención de los 27 concurrentes actuales. El centro brinda un servicio integral que incluye atención interdisciplinaria, comedor y transporte gratuito para adultos con discapacidad intelectual. En este sentido, Seoane destacó que el dinero es vital para costear el combustible de la unidad que traslada a los jóvenes, la compra de alimentos y los materiales didácticos utilizados en los talleres de carpintería y cocina.

Esta iniciativa se suma a otras acciones que la institución realiza permanentemente, como la venta de artículos de decoración y conservas producidas por los propios alumnos, para complementar los ingresos provenientes de las obras sociales. La directora agradeció profundamente la generosidad del Club Echegoyen y recordó que, incluso para quienes no se dedican a la pesca, ganar la inscripción representa una gran oportunidad por el valor de los premios que el club pone en juego este año.

