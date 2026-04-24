(Audio)Campaña Solidaria Dona El Peluche de tu Ex

24 abril, 2026 0

En Corrientes, Capital la Asociación Interdisciplinaria de Protección Familiar conocida como COE – TI empezó con la campaña Doná el Peluche de tu Ex.

Patricia Escalante Coordinadora de la Asociación, habló con FM Ilusiones en referencia a dicha dijo “todo esto empezó hace dos semanas, y continuara hasta agosto, con el fin de juntar la mayor cantidad de peluches, para luego, entregarlos a escuelas rurales, entre otras instituciones el día del niño”.

“Se sumaron de otras provincias como Buenos Aires, buscamos un lugar para recibir todas las donaciones o sino podremos un micro con el fin de juntar la mayor cantidad de regalos”, aseguró.

“Con esta campaña buscamos concientizar a las personas sobre la importancia de reciclar en vez de tirar, además es una gran oportunidad para desprendernos de ese regalo que tanto nos afecta”, resaltó.

“La difusión nos ayuda muchísimo para alcanzar el mayor número de donaciones, gracias a esto se comunicaron de distintas provincias y localidades, queremos llegar al mayor número de niños, ya que esta campaña se realiza por primera vez y estamos muy felices de colaborar con las infancias”, concluyó.

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