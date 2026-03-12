(audio)Cannestracci: “el combustible aumentaría todos los días a causa de la guerra”

12 marzo, 2026

El empresario Gastón Cannestracci habló sobre los incrementos en los valores de los combustibles, atados al aumento del crudo en el marco de la guerra en Medio Oriente.

“Cada dos o tres días van a ir aumentando los precios y lo van a ir haciendo todas las compañías”, dijo y agregó: “hacete a la idea que va a ir aumentando todos los días, me decía el director de mi compañía en la jornada del miércoles”, advirtió, y relató que “el aumento podría ser del 6%; ayer aumentó el diesel a nivel internacional un 12%, el crudo en 7%”.

“Cuando nos llega el aumento se renueva el precio, tanto me pasa a mí como a cualquier operador”, sostuvo y respecto al cupo opinó que “no deberíamos tener problema con el mismo, esto lo digo con el diario de hoy, pero si el sector agropecuario incrementa el consumo, podríamos tener algún tipo de problemas, y tendríamos que importar en momentos de gran consumo”.

“No se nota todavía que los productores vayan a “stockearse”, pero no se descarta, ya que no se sabe lo que va a pasar en la guerra”, concluyó.

