(audio)Civetta: “El equipo de Playas Limpias trabaja para dejar todo ordenado luego de la tormenta”

Civetta: "El equipo de Playas Limpias trabaja para dejar todo ordenado luego de la tormenta"

27 febrero, 2026

La tormenta en pasó por Claromecó y Dunamar, dejando algunas complicaciones durante la madrugada, Daniel Civetta Coordinador de Higiene en charla con LU 24 dijo “Por pedido expresó de Pablo me vine a Tres Arroyos, antes desarmamos el equipo que teníamos en Reta y estamos acá para organizar nuestra parte en la Fiesta del Trigo”.

“En el momento que sucedió la marejada yo no estuve, pero el equipo de Playas Limpias está trabajando dejar todo ordenado”, aseguró y afirmó “los chicos se quedarán hasta el domingo cuando finalicen con las tareas por el Concurso del Club Recreativo Echegoyen”.

“Estamos trabajando arduamente con el equipo de la Delegación para limpiar, sobre todo en Dunamar rompió los tachos que dejamos en la playa, las bajadas de madera fueron destrozadas y algunos fueron a parar en el Arroyo, pero logramos rescatarlas”.

“El puesto de guardavidas también sufrió perdidas muy importantes, por nuestra parte hacemos todo lo necesario para volver a dejar en condiciones la playa”, aseguró.

“Por otro lado, los vecinos, el cuerpo de bomberos y todo el personal municipal, están trabajando a la par para acomodar y dejar cada sector como estaba”, aclaró y expresó que “pese a lo sucedido, podemos decir que el balance fue muy positivo tanto en Claromecó como en Reta”.

“Ahora nos toca hacer lo mismo que se hizo durante el verano, pero en la Fiesta Del Trigo, manteniendo todo el predio limpio y poner a disposición todos los baños químicos”, explicó.

“Una vez finalizada la Fiesta Del Trigo, haremos el trabajo necesario para dejar el predio en condiciones”, finalizó.

