(Audio) Club Español Feria de Abril: todo listo para la 11º edición
Este domingo en plaza España el Club Español desarrollará la 11º edición de su Feria de Abril, Gisela Príncipe integrante de la Comisión y profesora de Danza al ser consultada por LU 24 dijo.
Haremos una representación a la feria que realizan en Sevilla, España. Buscamos demostrar la alegría del Flamenco, con comida y una propuesta muy atrapante.
Sobre el menú aseguró prepararemos la tradicional paella, una tortilla, además el chef Santiago Rossoti presentó una propuesta donde hará dos sándwiches uno de jamón y huevo y otro con bondiola acompañado de papas pay.
Habrá un menú dulce que tendrá ensaimada, magdalenas, brazo gitano y pañuelitos, el patio de comidas se inaugurará al mediodía, a las 14:30 haremos un desfile.
Luego, desde las 15 se presentarán todos los grupos de Danza Española, la plaza tendrá 40 puestos de artesanos quienes ofrecerán sus productos y nuestra propuesta busca combinar España con Argentina.
Los invitamos a disfrutar un domingo diferente con distintas propuestas y actividades para mirar en familia.