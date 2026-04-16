(Audio) Club Español Feria de Abril: todo listo para la 11º edición

16 abril, 2026 17

Este domingo en plaza España el Club Español desarrollará la 11º edición de su Feria de Abril, Gisela Príncipe integrante de la Comisión y profesora de Danza al ser consultada por LU 24 dijo.

Haremos una representación a la feria que realizan en Sevilla, España. Buscamos demostrar la alegría del Flamenco, con comida y una propuesta muy atrapante.

Sobre el menú aseguró prepararemos la tradicional paella, una tortilla, además el chef Santiago Rossoti presentó una propuesta donde hará dos sándwiches uno de jamón y huevo y otro con bondiola acompañado de papas pay.

Habrá un menú dulce que tendrá ensaimada, magdalenas, brazo gitano y pañuelitos, el patio de comidas se inaugurará al mediodía, a las 14:30 haremos un desfile.

Luego, desde las 15 se presentarán todos los grupos de Danza Española, la plaza tendrá 40 puestos de artesanos quienes ofrecerán sus productos y nuestra propuesta busca combinar España con Argentina.

Los invitamos a disfrutar un domingo diferente con distintas propuestas y actividades para mirar en familia.

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