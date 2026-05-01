(Audio)Comenzaron los festejos por el Centenario de Colegiales

1 mayo, 2026 35

Este viernes desde las 11 y continuando el sábado Colegiales celebra su 100º Aniversario con diferentes festejos y propuestas, Marcelo Morán Presidente de la Institución habló con LU 24.

En primer lugar, dijo “estamos en la cancha preparando todo para las actividades y mañana haremos la gran fiesta, además nos visitarán los jugadores que pudieron gritar campeón en su paso por el Club”.

“Nos alegra mucho que todos puedan venir, a su vez le haremos un homenaje a Néstor Di Luca, exjugador y reconocido hincha de Colegiales”. Por otro lado, aseguró que “invitamos al Flaco López, pero no podrá venir, aunque mandará un video y prometió venir cuando pueda”.

“La verdad el Club es parte de mi vida, empecé a jugar al fútbol a los 14 años y todavía sigo acá, nuestro barrio apoya siempre todos ponen su granito de arena para seguir creciendo día a día”.

“Conformamos un gran equipo de trabajo para encarar el año y dar pelea en cada torneo con Omar Espinal al mando de Primera, en Inferiores Fernado Saldias y Mariano Prado en Escuelita”, mencionó.

Sobre el Flaco López, detalló “es increíble el crecimiento deportivo que tuvo, es una persona muy humilde y nos alegra su paso por el club”.

“Los festejos empiezan a las 11 con el acto protocolar, luego un encuentro de escuelita, partido de inferiores, a las 14 mas o menos vendrán las glorias del club, futbol femenino, un encuentro entre los Campones del 2004 vs los del 2008 y el equipo que salió campeón en el 2019 contra el plantel actual”, enumeró.

“Este sábado haremos una cena en el SUM de La Escuela Técnica, los esperamos a todos para festejar el Centenario de Colegiales”, concluyó.

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