(audio)Continúan abiertas las inscripciones en el Conservatorio de Música

25 febrero, 2026 0

Hasta el 13 de marzo permanecen abiertas las inscripciones en el Conservatorio de música de nuestra ciudad. Así lo manifestó su directora, Romina Piatti, quién agregó que “este es nuestro primer ciclo que se inicia en el nuevo edificio en el Polo Educativo, es muy lindo y emocionante”.

Han recibido consultas e inscripciones de interesados de ciudades y localidades vecinas también, además de nuestro distrito.

“Para nosotros este edificio es muy importante por todos los beneficios que le brinda en infraestructura a los alumnos, tienen lugares para estudiar, para quedarse, para disfrutar de todos los espacios, esto nos ha cambiado en todo sentido”.

Mencionó que existe una amplia oferta educativa para todas las edades, “disponemos de instrumentos para quienes deseen estudiar y no los poseen, y la matrícula abarca niños, jóvenes, mayores, adultos mayores”.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse de lunes a viernes al 2983-433883, o bien de manera presencial en Lisandro de la Torre 1301.

Recordamos que el Conservatorio ofrece educación pública y gratuita, solo hay una cuota voluntaria para la asociación cooperadora.

