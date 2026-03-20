(audio)CORDIC: una jornada de solidaridad con liquidación de ropa y 61 años de historia

20 marzo, 2026 80

La institución CORDIC lleva adelante este viernes una jornada especial de feria americana en su sede de Betolaza 351, extendiéndose hasta las 13:30 horas. Según explicó a LU24 su presidenta, Mónica Ramos, la entidad ha decidido liquidar todo su stock de verano y prendas seleccionadas —incluyendo camisas de hombre, jeans, calzado y vestidos— a un precio único de 500 pesos por prenda.

Esta modalidad de “feria de corrido” busca recaudar fondos críticos para sostener la ayuda mensual que brindan a 12 familias de la ciudad, a quienes proveen de cajas de mercadería y medicamentos esenciales mediante convenios con farmacias locales, cubriendo el bache de aquellos pacientes que no poseen obra social ni recursos suficientes.

Ramos destacó que el trabajo de CORDIC es minucioso, ya que el equipo de voluntarias se encarga de seleccionar, lavar y planchar cada donación antes de ponerla a la venta. Además de la indumentaria, la institución ofrece artículos del hogar y televisores a precios muy bajos debido a la falta de espacio físico en el inmueble.

Paralelamente a la feria, la entidad mantiene activo su banco ortopédico, que cuenta con camas hospitalarias blancas de última generación, colchones, andadores e inodoros portátiles, renovados recientemente gracias al aporte anual de la Cooperativa de Cascallares.

En el marco de su 61 aniversario, la presidenta recordó con emoción que CORDIC es probablemente la única filial que queda activa en el país, tras el cierre de otras sedes en distintas provincias. En este sentido, rindió homenaje a la fundadora, y destacó la presencia actual de colaboradoras históricas, quien a sus más de 90 años continúa trabajando activamente en la feria, junto a otras referentes.

De cara al calendario institucional de 2026, Ramos aprovechó para invitar a los socios a la asamblea anual que se realizará el próximo miércoles a las 18:00 horas en la sede.

Asimismo, confirmó que el domingo 17 de mayo se llevará a cabo el tradicional Té y Bingo en el Club Español, mientras que el 30 de agosto se celebrará el almuerzo aniversario en el Centro de Jubilados a cargo del Fortín Machado.

Finalmente, agradeció la colaboración de vecinos como “Coco” Galilea, quien cede su vidriera para la exhibición de los premios de la rifa anual, una tradición que ya cumple 58 años de vigencia ininterrumpida.

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