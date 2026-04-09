(audio)Coronel Dorrego y su distrito celebrarán su Aniversario 136

9 abril, 2026 2

El distrito de Coronel Dorrego festejará el 136º Aniversario, Juan Carlos Chalde Intendente de la Localidad en charla con LU 24 dijo “este presente nos encuentra creciendo y trabajando intensamente para que ello suceda, siempre mejorando la calidad de vida de todos los Dorreguenses”

Sobre el Rol del Campo el Funcionario detalló que, “cumple un rol fundamental, generando el movimiento económico más importante, agradecemos todo lo que se produce y los trabajos otorgados, por otro lado, sabemos la importancia de su influencia en la Localidad”.

Continuamos con las Obras Públicas, entre ellas Chalde destacó, “empezamos un plan de viviendas, construidas con fondos municipales y en unos días, pondremos en marcha otro plan con los fondos de la Caja de Jubilaciones de la Policía, además estamos por finalizar la Obra del nuevo Centro Universitario, y la próxima semana arrancan a cursar”, aseguró.

“Queremos hacer el Cordón Cuneta, En Oriente y El Perdido, ampliaremos la Red De Gas”, contó. A su vez mencionó que “tenemos una gran relación con Axel Kicillof, institucionalmente es muy correcta y razonable, por suerte nos podemos comunicar y siempre tenemos las puertas abiertas para presentar nuestros proyectos”.

“El Balneario Marisol es muy hermoso, podemos disfrutar de un Distrito con sus atractivos Turísticos, en Quequén, con su Rio y las cascadas Cifuentes y Escondida, además del Puente Viejo”, explicó.

Finalmente, en paralelo dijo “continuamos promocionando el Turismo Rural, con una extensa propuesta gastronómica y otros lugares muy hermosos para visitar”.

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