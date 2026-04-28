(audio)CRESTA: “ya estamos trabajando en la oferta 2027”, anunció Valeria Guido

28 abril, 2026 0

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arrotos (CRESTA) continúa creciendo y trabajando en la ciudad con diferentes propuestas.

Valeria Guido, coordinadora del CRESTA, dialogó con LU 24 y anunció que “ya estamos trabajando en la oferta 2027, para darla a conocer pronto. Seguimos apostando a la educación que transforma dando oportunidades de futuro”.

Refiriéndose al trabajo en la ciudad y también en las localidades, Valeria Guido destacó las diplomaturas: “en Orense y Claromecó las mismas personas que hicieron las diplomaturas se acercan para saber qué nuevas propuestas habrá. Pensamos en propuestas que diversifiquen la formación”.

Sobre la continuidad de las propuestas y la modalidad mixta en que se desarrollan dijo que “las clases son algunas presenciales y otras virtuales. Lo vamos trabajando con los diferentes referentes del municipio, tanto de acá como de las localidades”.

Acerca de la cobertura y el trabajo docente, la coordinadora resaltó dificultades en los tiempos de los docentes y habló sobre garantizar trayectorias: Al momento de analizar las carreras a futuro, debemos pensar en los docentes, su disponibilidad. Las universidades están pasando por un momento crítico”.

Luego, rescató la alta preinscripción a las carreras: “este año y el año pasado tuvimos una matrícula de preinscripción de mil personas. De los cuales el 30% luego no asiste porque hay un trabajo que acompaña las decisiones. Una vez que se preinscriben hacemos entrevistas, las convocamos para comentarles el alcance de la oferta, damos detalles para que puedan decidir si pueden asumir los compromisos. No es un filtro, sino que se informa adecuadamente, los tiempos, las lecturas, se dimensionan los desafíos que requiere sostener la formación”.

Para cerrar, invitó a la comunidad al taller de orientación vocacional a dictarse en el mes de mayo.

Para más información ingresar a cresta.edu.ar

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