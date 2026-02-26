(audio)Daniel Civardi: hará su segundo remate del año, con 1700 cabezas
Este sábado desde las 11, La Sociedad Rural de Coronel Dorrego será sede del segundo remate del año organizado las firmas de Daniel Civardi y Daniel Blanco, así lo aseguró Daniel Civardi en conversación con LU 24 dijo “como cada remate, nos encontramos en un momento muy especial con buenos valores y tendremos a disposición 1700 cabezas”.
“Contamos con un buen lote de Gordo, Novillos, Vaquillonas de Invernada, Terneros y Terneras y un buen lote de vacas con garantía de preñes”, anticipó y expresó que “esperamos vivir un lindo día de fiesta, con almuerzo incluido en la Peña Nativista”.
“Dia a día, vemos que los compradores se interesan más en comprar, y atravesamos un momento único con grandes oportunidades de importación”, explicó.
“Siempre conseguimos a quien venderle y cada martillero con cada lote tiene entre 4 y 5 interesados levantando su mano”, aclaró y enumeró que “nuestra Consignataria tiene un gran equipo de trabajo quienes siempre dan lo mejor de sí logrando excelentes resultados”.
“En 4 años ambas consignatarias vendieron 60 mil cabezas, algo sumamente impensado al principio”, concluyó.