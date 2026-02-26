(audio)Daniel Civardi: hará su segundo remate del año, con 1700 cabezas

26 febrero, 2026 0

Este sábado desde las 11, La Sociedad Rural de Coronel Dorrego será sede del segundo remate del año organizado las firmas de Daniel Civardi y Daniel Blanco, así lo aseguró Daniel Civardi en conversación con LU 24 dijo “como cada remate, nos encontramos en un momento muy especial con buenos valores y tendremos a disposición 1700 cabezas”.

“Contamos con un buen lote de Gordo, Novillos, Vaquillonas de Invernada, Terneros y Terneras y un buen lote de vacas con garantía de preñes”, anticipó y expresó que “esperamos vivir un lindo día de fiesta, con almuerzo incluido en la Peña Nativista”.

“Dia a día, vemos que los compradores se interesan más en comprar, y atravesamos un momento único con grandes oportunidades de importación”, explicó.

“Siempre conseguimos a quien venderle y cada martillero con cada lote tiene entre 4 y 5 interesados levantando su mano”, aclaró y enumeró que “nuestra Consignataria tiene un gran equipo de trabajo quienes siempre dan lo mejor de sí logrando excelentes resultados”.

“En 4 años ambas consignatarias vendieron 60 mil cabezas, algo sumamente impensado al principio”, concluyó.

