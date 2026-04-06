(audio)Daniel Civardi nuevo remate de Gordo, Invernada y Cría

6 abril, 2026 4

El Consignatario Daniel Civardi hará este jueves su tradicional remate de Gordo, Invernada y Cría con 1200 cabezas con la compañía de Daniel Blanco en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

En primer lugar, Civardi dijo “nosotros hacemos nuestra parte acompañados de todos los frigoríficos de la zona, con mucha puja, permitiéndonos mantener el mercado estable”.

“Por su parte, Daniel Blanco se encarga de traer interesados de otras provincias logrando que todos disfrutemos no solo del Remate, si no también del tradicional almuerzo hecho por la Peña Nativista”, contó.

Luego, expresó que “en general quienes vienen nos dicen que no solo es un remate, sino una exposición”. Y finalmente detalló “los plazos de pago son, Gordo 30 días, invernada 30 y 60 y contamos con todas las tarjetas, como opción”.

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