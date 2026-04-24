(Audio)Di Palma: Aniversario 142º de Tres Arroyos y el presente del CISEC

24 abril, 2026 92

Al cumplirse un año de la inauguración del Centro Integral CISEC, en calle Chacabuco 138, el Secretario General de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Roberto Di Palma visitó los estudios de LU 24, y además se refirió a su presencia en el aniversario 142 de Tres Arroyos.

“El CISEC nos viene dando muchas satisfacciones y en este año conformamos un gran equipo de trabajo: integrado por una médica, una kinesióloga, una fonoaudióloga, una psicopedagoga, una psicóloga y una nutricionista. Además tenemos profesores de gimnasia, yoga, pilates y stretching. Nuestros afiliados pagan el 50 por ciento de todas las actividades que hacen, hemos renovado un edificio histórico y lo único que mantuvimos fueron los muros”, expresó para agregar: investigamos la historia del inmueble, constatando que tiene 120 años y en un primer momento la familia Hurtado lo donó para armar una escuela, hicimos todo nuevo, convirtiéndolo en lo que es hoy: hicimos una apuesta en el edificio de Hipólito Yrigoyen cambiando 500 metros de techo y otra actividades como cambiar el cableado eléctrico, sabemos que son edificios con muchos años, y por suerte durante mi mandato pudimos hacer estas mejoras.

La actualidad preocupa

“Actualmente nuestra principal preocupación son los salarios y la falta de empleo, además el incremento de los alimentos, estos aumentaron un 17% y el salario un 2%” aseguró.

“Saludo a todo Tres Arroyos en este aniversario 142º y especialmente a los Empleados de Comercio”, concluyó.

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