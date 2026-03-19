(audio)Eduardo Álvarez: “En nuestra zona solo hay culebras totalmente inofensivas”

19 marzo, 2026 145

En la zona de Humberto Primo, Suipacha al 900 y las vías aparecieron distintas culebras, que asustaron y preocuparon a los vecinos. Ante esto, desde LU 24 le consultamos al Guardafauna Eduardo Álvarez.

En primer lugar, dijo “se trata de Culebras totalmente inofensivas al hombre, pueden aparecer por el corte de pasto, la presencia de insectos, una crecida del arroyo y un cambio de Clima brusco hace que ellas entren en actividad durante el día”.

“Están en su hábitat, las recomendaciones son: no matarlas están protegidas y cumplen un rol importantísimo en la regulación de otras especies, dar a viso al Área de Bromatología, Gestión Ambiental y al 147, para reubicarlos”, resaltó.

“No debemos interactuar con ellos, en nuestra zona, no hay presencias de yarará, hace 26 años que trabajo de Guarda Fauna y solo vi dos que fueron traídas de afuera”, finalizó.

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