(audio)“El año arrancó más tranquilo con la baja del Dólar”, aseguró Andrea Pérez

7 abril, 2026 28

Andrea Pérez de Inmobiliaria Vento, en charla con LU 24 realizó un panorama de como se encuentra el mercado.

En primer lugar, aseguró “el año pasado terminó muy bien, pero el este 2026 arrancó más tranquilo, además la baja del Dólar colaboró en este presente. Por otro lado, aún así siguen apostando a comprar ladrillo”

“Esperamos que salgan otras líneas de Créditos en el Banco Hipotecario, acompañando a nuestros clientes y que todos puedan acceder y pagarlo mes a mes sin inconvenientes”, detalló.

Sobre los alquileres, mencionó “el costo se fue acomodando gracias al decreto 70/23 permitiendo que ambas partes se pongan de acuerdo con facilidad. Los propietarios se animaron a salir al mercado inmobiliario, esto mejoró la situación”.

Finalmente, respecto a los remates Pérez contó “estamos en un tiempo de cambios, se armó una competencia entre el producto usado y nuevo, el consumo viene cambiando y debemos ayornarnos a esta medida”.

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