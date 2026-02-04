(audio)El Club 24 de Abril refuerza su compromiso solidario en una nueva edición de “Las 24”

En vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes de la región, las “24 Horas de la Corvina Negra”, Diego “Chino” Benítez, integrante del Club 24 de Abril, brindó detalles a LU24 sobre el despliegue solidario que la institución llevará adelante este fin de semana en Claromecó. En esta oportunidad, el Jardín 912 será el principal beneficiario.

La tradicional “Polla”: un desafío al azar con fin benéfico

El ya clásico juego de la polla invita a los vecinos y pescadores a arriesgar el número total de inscriptos en el concurso de pesca. Con un valor de $2.000, el participante que acierte (o más se acerque a la cifra final de cañas) se llevará un premio de $400.000.

“Es un juego difícil porque hay mucha gente que se anota a último momento por el clima o el dinero, pero buscamos que el premio siempre salga; si hay varios ganadores, se reparte”, explicó Benítez. Lo más destacado es que toda la recaudación será destinada al Jardín 912 de Claromecó, fortaleciendo el vínculo del club con la educación local.

Un puente hacia la comunidad

El Club 24 de Abril se ha consolidado como un eslabón fundamental entre la solidaridad de la gente y las necesidades de las instituciones. Benítez destacó que el grupo, conformado por 56 colaboradores, logró entregar durante el año pasado más de 13 millones de pesos en donaciones a diversas entidades de Tres Arroyos y las localidades del distrito.

Próximos eventos y puntos de venta

Además de su presencia en la costa el próximo viernes y sábado en el Club de Cazadores, el club ya tiene la mirada puesta en el 15 de marzo, cuando reciban a un encuentro de Baquets (autos de época), cuya recaudación será para los Bomberos Voluntarios de Claromecó.

Para quienes deseen participar de la polla y colaborar con el Jardín 912, los números se pueden adquirir en:

Calzados Johans (Hipólito Yrigoyen)

Forrajería Somos Familia (Moreno 838 y Belgrano 480)

Club de Cazadores (Durante el viernes y sábado de inscripción)

