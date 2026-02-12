(audio)El concurso de pesca de El Quequén, en constante crecimiento

El Club El Quequén de Oriente realizará su concurso de pesca el domingo 15 de marzo en Aguas de Marisol.

LU 24 consultó al dirigente Juan Giannechini quien dijo que “es un año de mucha expectativa porque es un salto grande a lo que veníamos haciendo, como poner una camioneta Toyota DX 4×4 al primer premio y un Toyota Yaris a la anticipada que cierra el 6 de marzo”.

“Las costas de Marisol tienen la ventaja que no tenemos piedra acá, por lo que la puede sacar cualquiera, alguien que no es muy avezado en la pesca, porque la costa es lisa, sólo de arena y es mucho más sencillo sacarla en nuestras playas por lo que a veces la convocatoria la hacemos a los que saben muchísimo como a los que recién inician”, manifestó.

“Por una cuestión geográfica tenemos que comprar los vehículos en Toyota en Bahía Blanca, por lo que tenemos expuestos ya los premios en Marisol y la gente ya se está inscribiendo, tenemos las expectativas al ser un concurso que crece a paso firme, pero sin hacer ninguna locura”, graficó.

“En estos momentos ha repuntado muchísimo el pique tanto en variada como pejerrey, el 80 por ciento son corvinas de buen porte, por lo que estamos conformes con las inscripciones hasta el momento”, resaltó.

“Vamos a sortear una entrada para quienes escuchen la transmisión del concurso de Echegoyen por LU 24 el domingo próximo y esperamos a los pescadores, para el nuestro, el 15 de marzo”, finalizó.

