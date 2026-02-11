(audio)El Consejo Escolar trabaja contra reloj para garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2026

11 febrero, 2026 0

En un dialogo con LU24, que recorrió los ejes centrales de la gestión educativa local, las autoridades del Consejo Escolar de Tres Arroyos detallaron el estado de situación del distrito frente al comienzo de clases. Quienes hablaron con la emisora fueron: Gabriela García, Sol Urquiaga y José Luis Montes.

La vicepresidente Gabriela García inició el diálogo destacando el trabajo articulado que vienen realizando junto a sus compañeros, mencionando la continuidad en la gestión y la labor en infraestructura y pliegos para los servicios alimentarios.

Uno de los puntos de mayor tensión para este año es el transporte escolar, especialmente para los alumnos de la zona rural y escuelas agrarias. Al respecto, Sol Urquiaga, especialista en el área, advirtió sobre la incertidumbre que rodea a las licitaciones. Urquiaga explicó que el Consejo se encuentra actualmente enviando las inscripciones a La Plata para su autorización, pero reconoció que existe el riesgo de que las licitaciones queden desiertas si no hay oferentes. Esto se debe a que el precio por kilómetro que impone la Provincia suele ser inferior a los costos reales de los transportistas, y el organismo local no cuenta con un “plan B” ni facultades para modificar esos montos.

En el área económica y alimentaria, se informó que los valores actuales del Servicio Alimentario Escolar (SAE) son de $988 por almuerzo y $498 para desayuno y merienda, mientras que la caja MESA alcanza los $15.065. Aunque se espera un aumento para marzo, las autoridades señalaron que la demanda en los comedores sigue creciendo mes a mes. A pesar de este incremento en la matrícula, aseguraron que el Consejo está pudiendo dar respuesta y aceptar a todos los alumnos que solicitan el servicio.

Finalmente, el tesorero José Luis Montes llevó tranquilidad respecto al estado de las escuelas. Montes enfatizó que el trabajo no se detuvo durante enero y que se atienden diariamente los pedidos de reparaciones que llegan desde las direcciones. Según el consejero, se están arbitrando todos los medios necesarios para que los edificios escolares estén en condiciones de recibir a los chicos en las próximas semanas, completando así un esquema de preparativos que busca minimizar los contratiempos de cara al nuevo año escolar.

Volver