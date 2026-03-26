(audio)El Conservatorio de Música arrancó su año lectivo, con nuevas propuestas e ideas

26 marzo, 2026 0

Romina Piatti, Directora del Conservatorio de Música en Tres Arroyos, en charla con LU 24 habló sobre el comienzo de las actividades y mencionó “estamos muy contentos, arrancamos las clases y seguiremos inscribiendo a quienes deseen sumarse”.

“Por otro lado, se nos ocurrió empezar una campaña, para que las personas que cuenten con un instrumento y no lo usen, lo donen al Conservatorio, pesé a que tenemos siempre necesitamos guitarras y teclados”, detalló.

A su vez, aseguró “se inscribieron muchos alumnos de las Localidades vecinas, nos entusiasma mucho este presente”. Y contó que “las inscripciones estarán disponibles hasta mañana, en el horario de 8 a 12 y de 15 a 21hs, tenemos un espacio muy cómodo y nos alegra la dinámica laboral”.

“El Conservatorio, siempre se toma el trabajo de revisar la donación recibida y si esta en condiciones o se puede reparar, nosotros nos hacemos cargo del traslado”, explicó.

“Quienes deseen donar o anotarse pueden contactarse al través de 2983 – 433883”, concluyó.

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