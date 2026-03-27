(audio)El cordobés Jorge Kasparian y su pasión por los “Flippers”

27 marzo, 2026 0

En las décadas del ´80, y ´90, era normal encontrar juegos electrónicos de todo tipo y también las tradicionales máquinas conocidas como “Flippers”, en las que había que dominar una bolita de acero para evitar que se fuera al hoyo y terminara el juego, ayudado por dos botones a ambos lados de la máquina, que impulsaban las bolitas hacia arriba para golpear hongos y tarjetas, sumar puntos y lograr juegos gratis.

Jorge Kasparian es cordobés, quien fabrica remeras, pero tiene una singular pasión: los colecciona, tiene unos 20 “y otros seis o siete más guardados por ahí que necesitan ajustes”, según dijo a FM Ilusiones.

“Sin saber nada de electrónica, los desarmé y con dos amigos más fuimos armando, comprando y vendiendo cosas que permitieron que los armáramos”.

Sirven como terapia, los que vienen pasan, prenden el Flipper juegan un rato y se van”, dijo Jorge, quien aclaró que “esto no tiene fines de lucro, sólo diversión, nunca lo tomé como una entrada de guita”.

MI mujer me conoció con esto hace muchos años, somos descendientes de armenios, somos tercera generación; hay mujeres que juegan muy bien, en los 80, además del Flipper hubo pool y bowling, acá eran los principales juegos, luego el ciber se los devoró, pero ahora están resurgiendo”.

La fábrica más grande está en Estados Unidos, también hay fábricas en Australia y también en Inglaterra; en Argentina se intentaron hacerlos, pero nunca fueron realizado, sí se han “customizado”, es decir se han cambiado los originales, incluso hicieron uno con la Scaloneta”, dijo, en referencia a la Selección Argentina, “pero nunca se fabricó un Flipper, hay uno en construcción, que no está terminado, funcionan algunas cosas, pero falta terminarlo”.

“En el fondo no soy coleccionista, pero los conozco de punta a punta, a veces se rompen como se rompe un auto, pero hay reemplazo de las placas, y las bobinas, hay repuestos de lo que quieras, los podés encontrar en cinco minutos y están todos al alcance de la mano”, concluyó.

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