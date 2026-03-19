(audio)El Jardín 909 invita a la comunidad a formar parte de la familia educativa

19 marzo, 2026 9

Luego del traslado desde El Triángulo por cierre del edificio, el Jardín 909 tiene sede ahora en Olivero Duggan 3500, compartiendo espacios comunes con la Primaria 26 y la extensión de la escuela Secundaria, en el sector de quintas del ejido urbano.

Jessica Strano es la directora y habló con LU 24, manifestando que están “reorganizando la Cooperadora, porque por un problema de papeles al momento de trasladarnos, debemos constituirla nuevamente”.

“Tomé el cargo en agosto del año pasado, con mucha responsabilidad y mejorar el jardincito”, sostuvo y agregó: “tenemos una matrícula de 15 alumnos que van de los 2 a los 5 años, funcionamos en lo que era la casa de la directora y estamos con ganas de hacer un espacio más, por lo que invitamos a la comunidad, vecinos, que tengan ganas de colaborar para integrarse como socios, luego hacer la Asamblea Ordinaria y conformar finalmente la Cooperadora, es abierto a ex docentes, ex alumnos y cualquier vecino”.

“El objetivo principal es ampliar el jardín, poder hacer otro espacio porque es una única sala por lo que ahora que viene el frío o días de lluvia, se hace todo dentro de ella”, relató.

“Ahora estamos haciendo un trabajo conjunto con el municipio, yo conseguí el material y ellos nos dan la mano de obra, la carpintería nos está haciendo juegos; quienes puedan colaborar con nosotros, se pueden acercar al jardín o comunicarse conmigo al 2983-416943”, sostuvo finalmente.

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