(audio)El Municipio monitorea el impacto del temporal sin registrar situaciones de gravedad

17 marzo, 2026 0

El Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Martín Garate, brindó a LU24 un panorama sobre la situación del distrito ante la alerta meteorológica vigente.

Según informó el funcionario, a pesar de las persistentes lluvias, no se han reportado consecuencias de extrema gravedad ni voladuras de techos, marcando una diferencia positiva respecto a temporales anteriores. Hasta el momento, la única excepción fue una familia en Dunamar que debió ser asistida, aunque el resto de los vecinos del partido permanece en sus hogares.

Desde la Secretaría se está trabajando intensamente en la asistencia directa a familias que han sufrido filtraciones de agua en sus viviendas.

Las tareas se centran en la entrega de colchones, frazadas, ropa y alimentos para paliar los efectos de la humedad y el ingreso de agua por techos o aberturas. Garate enfatizó que, si bien la situación social está resguardada, el municipio se mantiene en estado de alerta y con todos los protocolos de evacuación listos en caso de que las condiciones climáticas empeoren.

En cuanto a la logística de emergencia, el funcionario explicó que el municipio cuenta con convenios con pensiones y lugares de resguardo para recibir a vecinos de forma inmediata si fuera necesario, además de tener a disposición el Polideportivo Municipal y diversos establecimientos educativos como centros de evacuación secundarios.

Asimismo, destacó que el Intendente ya inició gestiones con el Ministerio de Desarrollo de la comunidad provincial para recibir materiales de infraestructura que permitan solucionar problemas edilicios estructurales en los barrios más vulnerables.

Finalmente, respecto al estado de los arroyos, el funcionario llevó tranquilidad al informar que, según los reportes de Defensa Civil, el caudal de agua que baja de las sierras se encuentra bajo control.

Aunque se desconoce el registro exacto de lluvia caída hasta el cierre de la entrevista, los especialistas aseguran que no hay motivos para la alarma, pero sí para mantener una ocupación constante por parte de todas las áreas municipales hasta que el fenómeno meteorológico transcurra por completo.

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