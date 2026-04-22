(audio)“El precio de la carne llegó a su techo”, dijo Stornini

22 abril, 2026 0

Los primeros meses del 2026 tuvieron importantes aumentos en el precio de la carne, un alimento que es base en la alimentación de los argentinos.

Conrado Stornini, titular de Supercarne, dialogó con LU 24, y dijo que “hoy creo que la carne llegó a su techo. Baja por oferta y demanda. La gente no puede comprar”.

Luego brindó detalles sobre la situación del consumo: “la gente que se llevaba un kilo, se lleva 700 gramos. Se compra a veces menos carne vacuna, pero se sigue eligiendo, y se compensa con pollo y cerdo que es más barato”.

Respecto al consumo de los tresarroyenses, Stornini destacó que “en la zona estamos acostumbramos a hacer buena carne y a consumirla. Comemos muy buena calidad de carne.

Sobre la venta de otro tipo de carne, como ocurrió en Chubut, el titular de Supercarne dijo: “La carne vacuna es irremplazable en una dieta. Acá en Tres Arroyos nadie está vendiendo carne de burro y no hay una cría como para salir al mercado, que yo conozca”.

Stornini también expresó su preocupación por otros precios que impactan en el aumento de los alimentos: “Otros costos suben, como el gasoil, entonces esa baja del precio de la carne en sí, no se nota porque suben otras variables”.

Para finalizar, dijo: “tenemos ofertas todas las semanas en Supercarne, así que invitamos a todos a que se acerquen para seguir consumiendo buena calidad”, concluyó.

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