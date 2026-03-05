(audio)“El Puerto Quequén participará de la Mesa Redonda”, aseguró Ouwerkerk

5 marzo, 2026 0

Juan Ouwerkerk director titular del Consorcio del Puerto Quequén en conversación con LU 24 habló sobre su presencia en la Mesa Redonda que se realizará en la Sociedad Rural por la 57º Fiesta Provincial del Trigo.

En primer lugar, dijo “como cada año estaremos presentes, es muy importante que el Consorcio participe, ya que desde Tres Arroyos sale muchísima mercadería hacia el Puerto”

“El pasado lunes hablé con Mariano Carrilo nuestro presidente y confirmó su presencia en el evento, para la ocasión mostraremos lo que es el Puerto y todos los logros obtenidos”, explicó. Además, aseguró que “haremos foco en la logística principalmente en el problema de las Rutas que deben transitar los camiones”.

“Si la producción sigue creciendo debemos pensar un plan nuevo para evitar el deterioro de las rutas aledañas al Puerto”, contó y afirmó “este año esperamos repetir la cantidad de toneladas cargadas el año pasado, deseamos que se repita por 10 años más”.

“Estamos preparados para seguir cargando incluso más toneladas, pese a las complicaciones que se nos presentan en el ingreso, estacionamiento y salida del Puerto, haremos todo con el propósito de cambiar dichas problemáticas”, aclaró.

Finalmente, sobre el silo que explotó dijo “hay una empresa de técnicos realizando un estudio para averiguar lo sucedido y el Consorcio contratará una empresa con el fin de hacer un control en toda la Terminal Quequén evitando que vuelva a suceder”

