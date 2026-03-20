(audio)Emprendedores de la Feria del Parque Cabañas celebran un año de actividad

20 marzo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a toda la comunidad a celebrar el primer aniversario de la “Feria del Parque”, este domingo 22 y lunes 23 de marzo en el Parque Cabañas.

Organizado por la Oficina de Empleo dependiente de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, contará con su tradicional paseo de compras y un festejo especial donde los emprendedores compartirán torta con el público presente.

Juan Moizzi, desde la Oficina de Empleo, abordó detalles del evento, que incluyen la presentación, el domingo 22 se presentarán shows en vivo de La Master Band, Hernán Lupardo, Sebastián Iturralde y Tamboré.

Moizzi también explicó los alcances de este proyecto y consideró “el emprendedor concurre a una entrevista previa en la oficina, en Brandsen 181, donde se los invita a formar parte del Club de Emprendedores” a la vez que consideró que “este tipo de acontecimientos son un eje fundamental de la economía familiar, de muchos vecinos que se animan a emprender contando con un espacio fijo, con el acompañamiento del municipio, para presentar y comercializar sus productos a la comunidad, además de recibir durante el año diferentes capacitaciones que impulsan sus proyectos, para mejorar cada día y generar encuentro entre emprendedores que comparten sus experiencias y saberes”.

La Feria funciona todos los fines de semana, salvo que llueva, en el mencionado espacio público.

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