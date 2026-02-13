(audio)Eugenio Simonetti: “El tiempo es el que manda: si no te ayuda, estás complicado”

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, analizó en dialogo con LU24 el panorama agropecuario regional tras las recientes lluvias, advirtiendo que, aunque el agua trajo un alivio general, el milimetraje sigue siendo insuficiente para revertir el estrés hídrico.

Mientras que la cosecha fina de trigo y cebada cerró con resultados muy positivos que permitieron cubrir los altos costos de producción, la situación de la cosecha gruesa es dispar y genera preocupación.

Simonetti señaló que la soja de segunda es el cultivo más afectado, con pérdidas visibles y aborto de flores, aunque mantiene la esperanza de que las floraciones tardías logren recuperarse si el clima acompaña con menores temperaturas. En contraste, el girasol y el maíz presentan mejores índices de resistencia. El dirigente subrayó la fragilidad de la rentabilidad actual: para la campaña fina se requirieron rendimientos de entre 4.000 y 5.000 kilos solo para alcanzar el punto de equilibrio, una cifra alta que afortunadamente se superó en la mayoría de los lotes, evitando que los productores quedaran con saldos deudores.

En cuanto al sector ganadero, destacó un año favorable en precios y clima, aunque observó un cambio en el consumo interno. Ante el encarecimiento de la carne vacuna, el mercado local se está volcando con fuerza hacia el cerdo y el pollo para sostener el alto promedio de ingesta de proteína animal que caracteriza al país.

