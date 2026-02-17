(audio)Exitoso campeonato de Ultimate Frisbee en Claromecó

Este fin de semana en Claromecó, se llevó a cabo la tercera edición del campeonato Ultimate Frisbee, uno de sus impulsores Facundo Luján en charla con LU 24 dijo “fueron dos jornadas muy buenas, terminó este lunes con la final donde volvió a salir campeón el equipo Hammer de Buenos Aires”.

“Vinieron equipos de todos lados como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Bariloche e incluso de países vecinos como Uruguay”, aseguró y afirmó que “año a año viene gente nueva, la fecha del torneo esta fija en el calendario”.

“Cuesta atraer nuevos interesados, competir con los deportes tradicionales es complicado, pero quienes participan terminan felices por la experiencia”, contó.

“El equipo de Tres Arroyos está siempre disponible para quienes deseen empezar, por otro lado, organizamos distintos eventos con el objetivo de seguir difundiendo la disciplina”.

Sobre Hammer mencionó que “este equipo cuenta con jugadores argentinos y venezolanos, con gran trayectoria salieron campeones 5 veces en nuestro país, además este año nos representarán en el Mundial de Clubes”.

Hammer tiene más experiencia en esto tipos de campeonatos, aun así, la final contra el equipo de Rosario fue muy disputada.

Las diferencias de jugar en la playa a la modalidad tradicional, empieza por la cantidad de jugadores, en este certamen juegan 5 contra 5, la cancha es más chica y el tiempo de juego es menor”

“Quienes deseen sumarse, pueden seguirnos en nuestro Instagram Ultimate.tresarroyos, donde publicamos información sobre cada evento y los entrenamientos”, detalló.

“Empezaremos a organizar la próxima edición, con la idea de mejorar el torneo y sumar más equipos, por otro lado, nuestro objetivo es traer el Torneo Nacional a Tres Arroyos a disputarse en mayo”, finalizó.

