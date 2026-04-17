(Audio)Feria del plato en la Escuela de Educación Especial 502

17 abril, 2026 1

Este viernes, la Escuela de Educación Especial 502º lleva adelante una feria del plato, Natalia García docente de la institución a través de LU24 invitó a la comunidad asegurando que trabajamos con los alumnos de secundaria y la Cooperadora con la idea de ofrecer esta propuesta.

Esto se realiza con el fin de recaudar fondos, y poder comprar un equipo de música, nuestra idea es ayudar a Cooperadora quienes siempre colaboraron con nosotros en cada actividad escolar.

Los Esperamos en Isabel La Católica 446 de 10 a 12 y de 14:30 a 16:30.

Volver