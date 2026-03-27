(audio)Fernado Sosa, el Gustavo Cerati de Perú

27 marzo, 2026 0

Un chico de Perú sorprendió al mundo con su parecido a Gustavo Ceratti, al participar en el programa “Yo Soy”.

Fernando Sosa habló con FM Ilusiones y dijo “todo esto empezó hace 10 años, cuando descargue un tema que hablaba del desamor y sonó la canción Crimen, desde ahí arrancó todo esto”.

“Hace 4 años comencé con los Gustavo Cerati, en un momento sufría ataque de ansiedad cuando subía a cantar, pero una de sus canciones, titulada Lo Que Sangra, fue la que me ayudó a salir adelante en esa situación”.

“En ese momento, decidí meterme de lleno en hacerle un tributo, siempre dije que sus canciones fueron las que me salvaron”, explicó y aseguró “muchas personas me dijeron que me parezco muchísimo a Gustavo, inclusive en la voz, pero estoy seguro de que nadie podrá igualar su voz”.

“Solo hubo un Cerati y creó que nadie podrá compararse con él, siempre que subo al escenario canto las canciones de mi ídolo”, concluyó.

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