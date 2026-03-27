(audio)Fernado Sosa, el Gustavo Cerati de Perú

27 marzo, 2026

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(audio)Fernado Sosa, el Gustavo Cerati de Perú

Un chico de Perú sorprendió al mundo con su parecido a Gustavo Ceratti, al participar en el programa “Yo Soy”.

Fernando Sosa habló con FM Ilusiones y dijo “todo esto empezó hace 10 años, cuando descargue un tema que hablaba del desamor y sonó la canción Crimen, desde ahí arrancó todo esto”.

“Hace 4 años comencé con los Gustavo Cerati, en un momento sufría ataque de ansiedad cuando subía a cantar, pero una de sus canciones, titulada Lo Que Sangra, fue la que me ayudó a salir adelante en esa situación”.

“En ese momento, decidí meterme de lleno en hacerle un tributo, siempre dije que sus canciones fueron las que me salvaron”, explicó y aseguró “muchas personas me dijeron que me parezco muchísimo a Gustavo, inclusive en la voz, pero estoy seguro de que nadie podrá igualar su voz”.

“Solo hubo un Cerati y creó que nadie podrá compararse con él, siempre que subo al escenario canto las canciones de mi ídolo”, concluyó.

 

(audio)Fernado Sosa, el Gustavo Cerati de Perú
(audio)Fernado Sosa, el Gustavo Cerati de Perú