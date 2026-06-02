(audio)“Fue un alivio saber que cobraremos nuestros sueldos y aguinaldo”, dijo Abel Gómez

2 junio, 2026 0

El anuncio por el pago de los sueldos y aguinaldo llevo tranquilidad al Sindicato de Trabajadores Municipales.

Abel Gómez secretario General del Gremio dijo “la situación es muy compleja, pero fue un alivio saber que cobraremos nuestros sueldos y el aguinaldo, por otro lado, confiamos en la buena administración del oficialismo”.

“Las paritarias aumentaron un 3,5 por ciento, no concuerdo con el Intendente al decir que estamos bien, los empleados municipales perdieron mucho, además durante el último tramo de la Gestión Sánchez perdimos mucho poder adquisitivo”.

“Si bien ya llevamos 2 años y medio con esta gestión creemos que es momento de empezar a cambiar esta problemática, haciéndonos cargo de todo, de cara al segundo semestre del año esperamos que los salarios se recompongan, el porcentaje de aumento debería ser alrededor de 700 mil pesos”.

“Teniendo en cuenta que la canasta básica llega supera un millón, urgentemente necesitamos que los salarios se modifiquen, si los aumentos de Milei siguen terminamos siendo indigentes”, aseguró.

“Hablando con nuestros afiliados viven una situación muy mala y precaria, necesitamos que el oficialismo ponga sus ojos en los salarios en vez de la obra pública teniendo en cuenta que las familias tienen nenes chiquitos”.

“No hay manera de frenar la inflación y eso se refleja en las góndolas, esto no solo sucede en Tres Arroyos sino también en todo el Distrito”, finalizó.

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