(audio)Gabriel Francia: “Debemos prevenir a la población sobre el Hantavirus”

3 marzo, 2026 0

El Subsecretario de Gestión Ambiental en Tres Arroyos, Gabriel Francia en charla con LU 24 fue consultado sobre el caso de Hantavirus en nuestra localidad y recomendó que “Hay que prevenir a la población”.

Luego, mencionó “no es habitual de nuestra Región, pero se propaga con alta velocidad” además, anticipó que “tendremos una reunión con las autoridades Municipales, nuestra idea es prevenir y concientizar a la población sobre este virus”

“El mismo, se trasmite a través de un rodeo terrestre distribuido en las áreas rurales del país, quienes trabajan en el campo saben que deben cuidarse usando barbijo y otras medidas para prevenir su contagio”, explicó.

“Debemos evitar el contacto con orina, agua, saliva o excremento de estos roedores, los mismos se encuentran en galpones, silos y alrededor de las viviendas, que se encuentran en el campo”, aseguró.

“Hable con distintos médicos especialistas y dijeron que es muy difícil hacer un primer diagnóstico, por eso debemos prevenir a los habitantes”, aclaró.

“No queremos confundir a la población, de esta manera, decidimos comunicar lo sucedido y les sugerimos que lean la información oficial que se publique en cada medio de comunicación, concluyó.

Volver