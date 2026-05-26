(audio)Gran presente musical de Pancho Santarén

26 mayo, 2026 32

Pancho Santarén sigue representando a Tres Arroyos en cada sector del país, en esta ocasión visitó Tucumán, San Luis y llegó a Uspallata Mendoza.

El artista tresarroyense dijo “representar a la música en Cosquín y a ver ganado me permitió recorrer distintas provincias del país, cada fin de semana tengo el privilegio de viajar y los oyentes de LU 24 son testigo”.

“Además, continuamos con los preparativos de mi peña para el 11 de julio, conseguí el salón y vendrán artistas de otras provincias como Lucas Caceres de Santiago Del Estero”

“El 14, 15 y 16 Agosto realizaremos en San Mayol la fiesta de Amigos y Baguales de organizada en conjunto con Luis Prátula y Matías Di Noyo, por otro lado, en Rueda de Jineteada tenemos como premio un auto 0 KM”, mencionó.

“En dicho evento, los ganadores de las tropillas entabladas clasificarán para participar en Jesús María, Nueva Galí de San Luis y a La Rural de Palermo del próximo año”, detalló.

“Este lunes con motivo del 25 de mayo, aproveche a cantar en la Réplica del Cabildo en San Luis, Interprete sol del 25 de Carlos Gardel y José Razzano, fue un momento muy lindo y particular para mí”, expresó.

“Agradezco a toda la audiencia a LU24 y a José Luis Basualdo por la oportunidad que me dio”, concluyó.

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