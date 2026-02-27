(audio)Guardavidas Dunamar: piden ayuda para comprar un Desfibrilador perdido en el temporal

27 febrero, 2026 0

El equipo de Guardavidas de Dunamar también sufrió el temporal, Germán Castro Jefe del Cuerpo de Guardavidas en Dunamar habló con LU24 y dijo “estamos reacomodándonos, perdimos varias cosas por suerte contamos con lo básico para continuar prestando nuestro servicio”.

“Ante lo sucedido, decidimos armar una colecta, gracias a eso pudimos comprar los equipos de comunicación, Prigmaticos y demás cosas que nos llegan el martes, aún falta el DEA, Desfibrilador Externo Automático”.

“El Club Recreativo Echegoyen nos donó un equipo de comunicación, se vio afectado en el temporal, estamos haciendo todo para recuperarlo y usarlo en el Concurso del Domingo”, expresó.

“Necesitamos 2 millones de pesos para el DEA, confiamos que entre hoy y mañana podamos juntar ese dinero, teniendo el Desfibrilador para el próximo domingo”, deseó y mencionó que “hablamos con otros equipos de Guardavidas en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, quienes también fueron afectados”.

“Tenemos en cuenta varias cuestiones al poner el refugio de Guardavidas, para estar siempre atentos ante cualquier inconveniente, por otro lado, el Parador Kuyem nos prestó su depositó para guardar nuestras cosas, y agradecemos su solidaridad”

“Contamos con un alias para quienes deseen donar: el mismo es Guardavidas Dunamar a nombre de Sasarolli Silvia Marina”.

“Optamos por este camino, para evitar pedirle ayuda a la Municipalidad, sabemos todas las cuestiones burocráticas que deben realizar y no quisimos arriesgarnos a terminar la temporada sin el equipo necesario”, contó.

