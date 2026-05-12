(Audio)Instituto de la Caridad Universal inició su 7º campaña contra el Frio

12 mayo, 2026 0

Desde el instituto de la Caridad Universal comenzaron su septima campaña consecutiva contra el Frio, Eduardo Dalmonego referente de la entidad dijo “quienes deseen colaborar encontrarán un afiche repartido en los distintos locales de la Ciudad, con la información necesaria para hacernos llegar sus donaciones”.



“Recibimos donaciones en efectivo o leña, con el recorrer de los años hicimos un balance y sabemos cuantos kilos necesitamos para ayudar al mayor número de personas”.

“Es difícil cubrir todas las necesidades, pero hacemos un gran esfuerzo para que todos tengan su leña para combatir el frio, por otro lado, recibiremos también abrigos y otras prendas para donar”, detalló.

“Los esperamos en Rondeau 865 en el horario de lunes y jueves de 14:30 a 16:30, miércoles de 9 a 11, podrán contactarse al 2983 – 565599”, mencionó y finalmente contó “tenemos ropa de abrigo, están invitados a acercarse para buscar su prenda”.

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