(Audio)Intensa labor de CELTA durante el Temporal del Domingo

28 abril, 2026 1

El jefe técnico de la CELTA Sergio Sjelborg habló con LU 24 sobre las actividades desarrolladas en toda la zona el pasado domingo para combatir las fuertes ráfagas de viento y lluvias durante la jornada.

En primer lugar, aseguró “tuvimos que hace un intenso trabajo ya que el temporal destruyó diferentes líneas rurales y en la ciudad se cayó un gajo sobre la línea de Alimentación principal que abastece Claromecó”.

“Fue sumamente complicado trabajar en esa situación, sabíamos el riesgo que corríamos por eso quiero destacar la labor de todos los integrantes, con el correr del tiempo resolvimos todo el problema”, recordó.

“Las tareas iniciaron el domingo a la mañana temprano y el pico más elevado se dio entre las 14 y 15 horas”, contó y mencionó que “nuestro personal en Reta, Claromecó, Cascallares y Vásquez también salió a la calle para colaborar con nuestra comunidad”.

“Recibimos muchos reclamos, por suerte el mantenimiento diario y las nuevas tecnologías implementadas permitieron que la situación no haya sido peor”, aclaró.

“Pedimos disculpas a quienes se vieron afectados por la caída de una planta sobre el troncal de Ruta 3, esto sucedió el domingo a ultima hora y además agradecemos que hayan entendido la situación”, finalizó.

Volver