(Audio)Jornada de prevención y concientización, sobre Poda en Zona Urbana

13 abril, 2026 0

Verónica Tumini Presidenta del Centro Regional de Ingenieros Agrónomos en charla con LU 24 se refirió a la jornada de Poda en el Arbolado Urbano que llevarán a cabo este miércoles a las 8:30 en el CRESTA, disponible para toda la Comunidad.

En primer lugar, Tumini dijo “en conjunto con la municipalidad de Tres Arroyos, La Cooperativa Eléctrica y el Colegio de Ingenieros, prepararon y organizaron dicha propuesta”.

“Dicha propuesta nos permitirá concientizar a los vecinos sobre la importancia del Árbol como patrimonio Municipal, trataremos distintos temas como el manejo de la poda, estructura Arbórea y la parte Legal, con sus Ordenanzas”, aseguró.

Por otro lado, expresó que “trataremos cada tema que preocupa a nuestra comunidad y siempre nos consultan, contaremos con la presencia de los Ingenieros Agrónomos Bahienses Guillermo Rámila y Erica Gutiérrez”.

“Es importante podar para prevenir el peligro que generan las plantas evitando un riesgo mayor, ante los fuertes vientos y tormentas habituales en nuestra Zona”, explicó y detalló que “la sanidad de la planta permite rejuvenecer cada árbol, y aleja a las plagas”.

“Quienes deseen presentarse, pueden ir al CRESTA en el horario mencionado”, finalizó.

Volver