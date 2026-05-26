(audio)Juan Iglesias: “En un mes vendimos la cantidad de televisores que salen en otro año”

26 mayo, 2026 402

Con el Mundial cada vez más cerca, Casa Silvia incrementó la venta de Televisores Juan Iglesias Gerente del local dijo “hace 2 meses que empezó el movimiento y las consultas”.

“En un mes vendimos la cantidad de televisores que se venden en cualquier otro año”, aseguró y mencionó “hubo muchas situaciones que nos llamaron la atención, algunos clientes que se acercaban con un centímetro para medir el televisor”, aseguró.

“Este año los modelos que más salieron fueron los televisores de 50 pulgadas, pero hubo gran aceptación en televisores más grandes”, explicó y mencionó “hablamos con nuestros clientes para recomendarles las mejores opciones, buscamos que todos disfruten cada partido del Mundial”.

“La demanda aumenta cuando hay planes de financiación y tramos de reponer constantemente. A medida que se acerca el inicio del campeonato aparecen más promociones”, detalló.

“Actualmente tenemos muchos créditos personales, la misma nos permiten vender con más facilidad y flexibilidad, el sorteo se hará en la semana previa al Mundial los esperamos en nuestro local ubicado en 1810”, finalizó

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