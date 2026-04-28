(audio)Juan José Etcheto: “el corazón de La Perla es el salón principal, su personal y la gente que viene”

28 abril, 2026 154

La Perla, confitería emblemática de la ciudad de Tres Arroyos, llega a su 106º Aniversario en este 2026. Juan José Etcheto, propietario del comercio, dialogó con LU 24 y expresó que “el corazón de La Perla es el salón principal, su personal y la gente que viene”.

Etcheto relató su propia historia al frente de la confitería: “en 2017 nos hicimos cargo. Fue una muy buena negociación con Damián Arévalo. Él tenía otras oportunidades, pero primó la historia, lo que hizo su padre, lo que continuó él, el personal. La Perla es de tresarroyenses para tresarroyenses”.

Sobre los avances realizados y los que están en proceso, dijo que “trabajamos con nuevas herramientas de cobro y pago, remodelamos el salón de eventos, a pesar de la pandemia lo pudimos hacer y hoy está funcionando a pleno. Estamos trabajando la restauración de la cafetería, haciéndola aún más linda visualmente”.

Luego se refirió a que “La Perla ha sido vista como inalcanzable por parte de la sociedad, pero gente que nunca se arrimó, con la pandemia empezó a pedir y, con el reparto, aparecieron domicilios a los que no íbamos. La Perla es de todos. Hemos logrado ampliar también el alcance”.

Ante el contexto económico, expresó que “las ventas vienen en baja en los últimos seis meses. Nos venimos sosteniendo porque tenemos una clientela muy fiel. Los fines de semana las reuniones siempre están y la gente se da un gustito. Tratamos de sostener precios y la calidad nuestra hace una diferencia. Tenemos esperanza de que pueda cambiar pronto. Sobre todo, porque están cerrando comercios, uno ve lo que pasa en el centro”.

Para finalizar, dijo que “no cualquier empresa llega a estos niveles, a cumplir 106 años de vida. Es toda una historia para Tres Arroyos”.

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