(audio)Juan Urquiaga y la imponente obra que conmemorará el Día Del Trabajador

9 abril, 2026 19

La entidades CTA, CGT, SUTEBA y el Municipio de Tres Arroyos prepararon una obra para conmemorar el Día Del Trabajador el 1º de Mayo, en Av. Del Trabajador y Castelli.

A cargo de la misma estuvo Juan Urquiaga quien habló con LU 24 y dijo “este proyecto empezó en 2019, desde ese entonces buscaron quien se haga cargo del Proyecto, en Pandemia lo hice y presente, le hice unos cambios, luego de realizar los tramites necesarios para tener el permiso de que este en la vía pública”.

“En ese momento se perdió un papel sumamente importante, pero gracias a la colaboración de los Concejales que integran el Concejo Deliberantes pudimos solucionarlo rápidamente para continuar con lo que seguía para presentarlo”, contó.

“El año pasado fue aprobada la Ordenanza para construir el monumento, dicha obra tiene un significado fundamental, de esta manera los artistas nos podemos acercar a la gente”.

“Dicha obra será la primera dedicada para el Trabajador, generando un gran impacto en la ciudad, el mismo medirá, 4 metros de altura por 2 de base, siendo imponente y que no pasará desapercibido”.

“Desde el primer boceto hasta alcanzar el modelo final hice muchos cambios, para lograr este objetivo planteado y reflejar la importancia de todos los trabajadores”.

“Los trabajadores son maltratados, además más de uno no logra llevar un sustento económico a su familia”, Explicó. Y, por otro lado, destacó “el Acompañamiento del Ejecutivo quienes nos ayudaron a construir la base de esta obra”.

“Sacamos un bono contribución, equivalente a 10 mil pesos y sortearemos tres premios de 200 mil pesos, el mismo 1º de mayo”

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